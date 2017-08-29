 ‘FIFA şikede yetki sahibi’ – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ‘FIFA şikede yetki sahibi’

    ‘FIFA şikede yetki sahibi’
    Başkan yardımcısı , şikede mücadelelerinin sürdüğünü açıkladı. Bülbüloğlu, "Trabzonspor 2010-11 sezonunun şampiyonu. UEFA ve CAS o sezon şike yapıldığını tescilledi. Ancak yerel federasyonlara müdahale yetkisi olmadığı için, başvurularımızı reddetti. Biz de FIFA'ya gittik. FIFA'nın müdahale yetkisi var. PR çalışması için de anlaşıyoruz" dedi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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