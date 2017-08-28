Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Süper Ligin ilk 3. haftasında hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde lig başlangıçlarına sıkıntılı başlıyor.
Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Teknik Direktör Yanal ile ilk 3 maçında Ankaraspor'u 2-1, yenerken, Denizlispor'a 2-0 ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.
2008-2009 sezona Yanal ile başlayan Karadeniz ekibi ilk 3 haftada oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Ankaraspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yenmişti.
Yanal, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya vardığı bordo-mavili takımla birlikte çıktığı ilk 3 maçta Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısını gösterdi. Gençlerbirliği 4-1 mağlup eden Trabzonspor Beşiktaş'a ise 3-0 mağlup olmuştu.
Yanal'ın 3.dönemi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında geçirdiği 3. döneminin ilk başlangıcı olan 2016-17 sezonunda, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 mağlup oldu. Osmanlıspor'a ise 2-0 mağlup oldu.
En gollü dönemi bu sezon yaşadı
Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde en gollü haftaları ise bu sezon yaşadı. Yanal'ın bordo-mavili takımın başında yaptığı ilk 3. haftalık başlangıç maçlarında bugün kadar 15 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde eden Trabzonspor 2 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon oynanan 3 maçta ise attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
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34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
oguzhan q7 cenk yedek baslasin takim özellikle ikinci yari gecen sene performansina yaklasmaya basladi ama sorunun bazi futbolcularin durmasindan kaynaklandigi belli
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34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
kartalcan Tamerin ayrilmasi takimdan iyi olmadi. En azindan hocaya gerektigi yerde akil veriyor müdahale ediyordu böyle beklemekle sonuca gidemeyiz
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34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
carsi09 yenilerin kenarda beklemesi cok az veya hic forma almamalari anlasilmaz.Hele ki q7 sadece gol ortalarinda var lens gibi kivrak bir adam yok
Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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