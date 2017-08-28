 Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar

    Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar

    Süper Ligin ilk 3. haftasında hayal kırıklığı yaşayan , Teknik Direktör yönetiminde lig başlangıçlarına sıkıntılı başlıyor.

    Süper Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan , Teknik Direktör yönetiminde sahaya çıktığı başlangıç haftalarından arzuladığı sonuçları alamıyor. Bordo-mavililer yeni sezonda sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerken, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve Göztepe'ye ise 3-2 mağlup oldu.

    Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Teknik Direktör Yanal ile ilk 3 maçında Ankaraspor'u 2-1, yenerken, Denizlispor'a 2-0 ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.

    2008-2009 sezona Yanal ile başlayan Karadeniz ekibi ilk 3 haftada oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Ankaraspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yenmişti.

    Yanal, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya vardığı bordo-mavili takımla birlikte çıktığı ilk 3 maçta Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısını gösterdi. Gençlerbirliği 4-1 mağlup eden Trabzonspor Beşiktaş'a ise 3-0 mağlup olmuştu.

    Yanal'ın 3.dönemi
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında geçirdiği 3. döneminin ilk başlangıcı olan 2016-17 sezonunda, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 mağlup oldu. Osmanlıspor'a ise 2-0 mağlup oldu.
    En gollü dönemi bu sezon yaşadı

    Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde en gollü haftaları ise bu sezon yaşadı. Yanal'ın bordo-mavili takımın başında yaptığı ilk 3. haftalık başlangıç maçlarında bugün kadar 15 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde eden Trabzonspor 2 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon oynanan 3 maçta ise attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.