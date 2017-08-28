 Trabzonspor 3 gün izinli – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    3 gün izinli

    Trabzonspor 3 gün izinli

    Karadeniz ekibinde Göztepe yenilgisinin ardından futbolculara 3 gün izin verildi.

    Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günü izinli geçirecek olan bordomavililer, çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 19.00'da yapacağı antrenmanla 4'üncü haftadaki G.Birliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Futbolcular çeşitli yerlere tatile gitti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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