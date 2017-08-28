Tüm dünyanın tanıdığı, ıspanak yiyerek güçlenen Temel Reis'in lisanslı ürünlerine TS Club'larda yoğun ilgi gösteriliyor. Temel Reis tasarımlı; tişört, sweat ve eşofman altları 2 yaştan yetişkine kadar Türkiye'deki futbol kulüpleri arasında lisanslı ürünleriyle sadece TS Club'da yer alıyor. TS Club yetkilileri, "Ürünlerimiz sürekli yenilenmektedir. Taraftarımızın yoğun bir ilgisi var ve bunun artarak devam etmesini umut ediyoruz" ifadesini kullanıyor.