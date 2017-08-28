 Sosa görüşmelerinin belgesi – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sosa görüşmelerinin belgesi

    Sosa görüşmelerinin belgesi

    'un Sosa transferi için Milan ile görüştüğünü kanıtlayan belgeler ortaya çıktı.

    Uzun süredir Sosa'nın peşinde bilinen ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin belgesi olduğu öne sürülen evrak sosyal medyaya düştü.

    Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olarak servis edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep edildiği görülüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerde şu anki rakamın 4 milyon Euro civarına kadar düştüğü öğrenildi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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