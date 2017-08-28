Sosa görüşmelerinin belgesi
Trabzonspor'un Sosa transferi için Milan ile görüştüğünü kanıtlayan belgeler ortaya çıktı.
Uzun süredir Sosa'nın peşinde bilinen Trabzonspor ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin belgesi olduğu öne sürülen evrak sosyal medyaya düştü.
Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olarak servis edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep edildiği görülüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerde şu anki rakamın 4 milyon Euro civarına kadar düştüğü öğrenildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 1
Yorum
mmn bir fenerbahçeli olarak futbolcularını böyle kırgın bir şekilde yollanmasını eliştiriyorum.
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Toplam 16
Yorum
ayhan sezon sonunu görecek mi?
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Toplam 1
Yorum
ayhan ne hallere düşürdüler seni fenerbahçem...ziya,fuat,alpaslan,cem,cemil, önder,ersoy gibi futbolcuları izlemiş olan ben perişanım şimdi..
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