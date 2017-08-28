Sosa görüşmelerinin belgesi

Uzun süredir Sosa'nın peşinde bilinen Trabzonspor ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin belgesi olduğu öne sürülen evrak sosyal medyaya düştü.

Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olarak servis edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep edildiği görülüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerde şu anki rakamın 4 milyon Euro civarına kadar düştüğü öğrenildi.



