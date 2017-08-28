Şike süreci için PR şirketiyle anlaşıyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike süreci ile ilgili verilen mücadeleler hakkında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda haklarının geri alınması amacıyla UEFA ve CAS süreçlerinden sonra FIFA'ya başvurduklarını vurgulayan Bülbüloğlu, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Trabzonspor o sezonun şampiyonu. Hem UEFA hem de CAS o sezon şike yapıldığını tescilledi. Ancak yerel federasyonlara müdahale etme yetkisinin olmadığını belirterek, bizim yaptığımız başvuruları reddetti. Biz de FIFA'ya başvurduk. FIFA'nın yerel federasyonlara müdahale yetkisi var" dedi.



"Haklılığımızı daha geniş kitlelere duyurmamız gerekiyor"

Trabzonspor'un FIFA'daki mücadelesiyle ilgili PR çalışmasına da çok kısa zamanda başlayacağını vurgulayan Bülbüloğlu, "Bunun için Avrupa'daki bir PR şirketiyle anlaşıyoruz. Birkaç ufak detayımız kaldı. Onları da birkaç günü halledip, karara bağlayacağız. Peki burada ne yapmayı amaçlıyoruz. Şöyle ki, zaten haklıyız. Ancak bu haklılığımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve destek görmemiz gerekiyor. Güçlü bir lobi faaliyeti yürütmek zorundayız. Avrupa'da şikeye karşı mücadele eden yazarlar, gazeteciler, akademisyenler ve futbol dünyasından sayısız isim var. Avrupa'da yıllardır şike mücadelesi veren taraftarlarımız da var. Şimdi tüm bu enerjiyi ortak bir noktada toplamalıyız ki, haklılığımızı daha güçlü bir şekilde ortaya koyalım" diye konuştu.



"Mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Trabzonspor'un tek amacının temiz futbol ve adalet olduğunun da altını çizerek, "Taraftarlarımız ve camiamız rahat olsun. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.