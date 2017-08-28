 Program iptal – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Program iptal

    Program iptal
    Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı 'nın bugün 21.10'da Ntv Spor'a konuk olacağı duyurulmuştu. Ancak Göztepe yenilgisinin ardından Muharrem Usta'nın programı iptal ettiği belirtildi. Başkanın ileri ki bir tarihte aynı kanala konuk olabileceği gelen bilgiler arasında.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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