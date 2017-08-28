 Penaltılar sorgulansın – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Penaltılar sorgulansın

    Penaltılar sorgulansın

    , Göztepe maçının hakemi Çınar’a isyan etti: Eğer böyle bir penaltı çalınacaksa ligdeki her penaltının sorgulanması gerekiyor.

    Bordo-mavililerin, Göztepe maçının hakemi Serkan Çınar'a isyanı sürüyor. Skor 1-1 iken İzmir ekibi lehine penaltı kararı veren Çınar'ı Okay Yokuşlu da eleştirdi. 23 yaşındaki orta saha, "Kabul etmek lazım, takım olarak günümüzde değildik. Bizim herkese saygımız sonsuz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ama herkes de görmüştür ki eğer böyle bir penaltı çalınacaksa ligdeki her penaltının sorgulanması lazım. Penaltının dışında oyun o kadar çok durdu ki ne tempo yapabildik ne hızlandırabildik" dedi.

    UCUZ BİR KARAR
    Okay şöyle devam etti: "Futbol adına çok şey gösteremedik ama ucuz bir penaltı ile 2-1 mağlup duruma düştük. Biz sadece adalet istiyoruz. Haksızlıklara son verilmeli. Tabii ki Trabzonspor çok büyük bir camiadır ve bunun altından kalkacaktır."

    OKAY İÇİN SIRAYA GİRDİLER
    3 sezon önce 2 milyon euro'ya transfer edilen 'nun talipleri bitmiyor. 23 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina'nın dışında iki kulübün daha istediği belirtildi. Ancak yönetimin bu teklifleri de reddettiği öğrenildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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