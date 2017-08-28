Penaltılar sorgulansın
Okay Yokuşlu, Göztepe maçının hakemi Çınar’a isyan etti: Eğer böyle bir penaltı çalınacaksa ligdeki her penaltının sorgulanması gerekiyor.
UCUZ BİR KARAR
Okay şöyle devam etti: "Futbol adına çok şey gösteremedik ama ucuz bir penaltı ile 2-1 mağlup duruma düştük. Biz sadece adalet istiyoruz. Haksızlıklara son verilmeli. Tabii ki Trabzonspor çok büyük bir camiadır ve bunun altından kalkacaktır."
OKAY İÇİN SIRAYA GİRDİLER
3 sezon önce 2 milyon euro'ya transfer edilen Okay Yokuşlu'nun talipleri bitmiyor. 23 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina'nın dışında iki kulübün daha istediği belirtildi. Ancak yönetimin bu teklifleri de reddettiği öğrenildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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