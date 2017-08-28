Mutlu son çok yakın

Trabzonspor'un Milan'dan transfer etmek istediği Jose Sosa'nın imzaya hazır olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Milan'lı Jose Sosa'nın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.



İtalyan gazeteci Di Marzio, Arjantinli orta saha oyuncusunun Bordo Mavili ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trabzonspor, Milan ve Sosa ile anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.