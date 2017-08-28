Mutlu son çok yakın
Trabzonspor'un Milan'dan transfer etmek istediği Jose Sosa'nın imzaya hazır olduğu öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Di Marzio, Arjantinli orta saha oyuncusunun Bordo Mavili ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trabzonspor, Milan ve Sosa ile anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
Mutlu son çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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