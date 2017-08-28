 ManU’dan Yazıcı’ya takip – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ManU’dan Yazıcı’ya takip

    ManU’dan Yazıcı’ya takip
    Teknik direktör Mourinho yönetiminde Premier Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen 'ın gözlemcilerinden Kevin Stonehouse, Trabzonsporlu 'yı takibe aldı. Stonehouse'nin Yazıcı için, "Topla çok hareketli bir oyuncu. Ne yaptığını bilen, futbol zekası yüksek, harika bir çocuk" dediği dile getirildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:10
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