İki farklı Trabzonspor

Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, üçüncü haftada ise Göztepe deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. İlk 3 haftada 6 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde de 6 gol görerek 2 ortalama ile maçlarını oynadı.

Trabzonspor, kalesinde yediği gol bakımından 44 sezondur mücadele ettiği ligde 2013-2014 sezonuyla beraber en kötü başlangıcını yaptı.

Savunmada stoper mevkisinde uzun süredir arayışlarını sürdüren ancak bir türlü bu transferi gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, forvette ise Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak, attığı gol bakımından son yılların en iyi 3 haftasını geride bıraktı.

En son 2007-2008 sezonunun ilk 3 haftasında 7 gol kaydeden Trabzonspor, bu sezon attığı 6 golle son 10 sezon içerisinde en iyi dönemini yaşadı.

Bordo-mavililer ilk 3 haftalarda, 2016-2017 sezonunda 2, 2015-2016 sezonunda 5, 2014-2015 sezonunda 1, 2013-2014 sezonunda 2, 2012-2013 sezonunda 3, 2011-2012 sezonunda 2, 2010-2011 sezonunda 5, 2009-2010 sezonuna 3, 2008-2009 sezonunda 4 gol atmıştı.



6 golün 4'ü yeni transferlerden

Trabzonspor'un ilk 6 haftada attığı 4 gol, yeni transferlerden geldi.

Bordo-mavili takımda ilk 2 haftada 110 dakika görev yapan Burak Yılmaz 3 gol, Milan'dan kadroya dahil edilen orta alan oyuncusu Juraj Kucka da 3 maçta 268 dakika forma giyerek 1 gol kaydetti.

Karadeniz ekibinin diğer iki golünü ise Rodellega ve Olcay Şahan attı.



10 sezonun en iyisi

Trabzonspor'un son 10 sezonda, ligin ilk 3 haftasında attığı goller şöyle: