 Gel artık Serdar – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gel artık Serdar

    Gel artık Serdar

    Savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, stoper transferini bu hafta tamamlamak istiyor.

    Yönetim, Spartak Moskova'nın 30 yaşındaki yıldızı 'yı bu hafta renklerine katmayı hedefliyor. Spartak, Serdar'ın ayrılma isteği doğrultusunda stoper arayışlarını sürdürürken, bu hafta içerisinde bu girişimlerinden sonuç alarak futbolcusunun Trabzon'a gidişine onay vereceği ifade edildi. Serdar'ın bayram öncesi Trabzon'a getirilmesi amaçlanırken, oyuncunun ayrılmak için yönetime baskısını sürdürdüğü özellikle vurgulandı.

    ŞOK! MAÇI BİTİREMEDİ
    Bu arada Moskova'nın transfer yapamaması nedeniyle Rus Ligi'ndeki son maçlarda 11'de forma giymeye başlayan Serdar sakatlandı. Rusya Premier Ligi'nde oynanan SKA Khabarovsk- Spartak Moskova maçına ilk 11'de başlayan Serdar Taşçı 34. dakikada sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Kutepov'a bıraktı. Tecrübeli oyuncunun durumu bugün netleşecek.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:12
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