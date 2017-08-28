Gel artık Serdar
Savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, stoper transferini bu hafta tamamlamak istiyor.
ŞOK! MAÇI BİTİREMEDİ
Bu arada Moskova'nın transfer yapamaması nedeniyle Rus Ligi'ndeki son maçlarda 11'de forma giymeye başlayan Serdar sakatlandı. Rusya Premier Ligi'nde oynanan SKA Khabarovsk- Spartak Moskova maçına ilk 11'de başlayan Serdar Taşçı 34. dakikada sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Kutepov'a bıraktı. Tecrübeli oyuncunun durumu bugün netleşecek.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:12
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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