 Bu kafayla zor dostum – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Bu kafayla zor dostum

    Bu kafayla zor dostum
    Yerel gazeteler, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un ortaya koyduğu futbolu eleştirdi. Karadeniz gazetesi "Bu kafayla, bu futbolla zor dostum zor", Taka "Bu futbolla 50'nci yılda şampiyonluk hayal", Sonnokta "Bu şekilde zirveye anca gidersun", Günebakış "Görünmez kaza", "Trabzon Göztepe karşısında ilk yenilgisini aldı" başlıklarını kullandı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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