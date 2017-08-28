Acil stoper şart
Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk 3’üncü haftalar itibariyle kalesinde en çok gol gördüğü 2. dönemi yaşıyor. 6 gol yiyen Fırtına, stoper Serdar Taşçı’yı almak istiyor.
3 SEZON GOL YEMEMİŞTİ
Daha önce 2013-14 sezonun ilk 3 haftasında kalesinde 6 gol gören ve söz konusu haftalar itibariyle en çok gol yediği dönemi yaşayan Karadeniz ekibi, 1978-79, 1981-82 ve 1982- 83 sezonlarında ilk 3 haftayı da gol yemeden tamamlayarak bu noktada başarılı bir performans sergilemişti.
KALESİNİ KAPATAMADI
Yeni sezonun ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, 2'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 3'üncü hafta mücadelesinde ise deplasmanda ligin yeni ekibi Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu ve 3 maçta da kalesini gole kapatamadı.
OYUNCULAR AYNI, SONUÇLAR FARKLI
2016-17 sezonun ikinci yarısında da savunma hattı Pereira, Uğur Demirok, Durica ve Mas dörtlüsünden oluşan Karadeniz ekibi, oynadığı 18 karşılaşmada toplamda kalesinde 12 gol görmüştü. Trabzonspor'da aynı savunma dörtlüsü, yeni sezonda ilk 3 maçta 6 gole geçit vererek beklenen performansı sergileyemedi. Bordo- mavili kurmaylar, stoper bölgesine takviye yaparak bu sorunu bitirmenin yollarını arıyor.
UNVAN DA ELDEN GİTTİ
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 3-2 kaybederek sadece puanları İzmir'de bırakmadı; aynı zamanda deplasmanda yenilmezlik serisini de sıfırladı. Bordo-mavililer 2010- 2011'deki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini F.Bahçe derbisinde 10'a çıkarıp yeni bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarında mağlup olmayan Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir'de devirseydi seri sürdürecekti. O seri Göztepe mağlubiyeti ile sona erdi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:12
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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