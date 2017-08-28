 3 haftada 7 kez fileleri sarstı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    3 haftada 7 kez fileleri sarstı

    3 haftada 7 kez fileleri sarstı

    Fırtına, Süper Lig'in ilk üç haftasında fileleri 7 kez sarstı.

    2010-11'in ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan ve toplamda 5 gol kaydeden bordomavililer, daha sonra 2011-12'de ilk 2 maçta 1, 2012-13'te 3, 2013-14'te 2, 2014-15'te 0, 2015-16'da 3, 2016-17'de 2 gol atabildi. Özellikle 2016-17 sezonunda gol yollarında büyük sorun yaşayan Fırtına, 7'nci haftada 4 gole ulaşmıştı. Göztepe maçında bir golü Rodallega attı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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