 ''Üretken olamadık'' – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Üretken olamadık''

    ''Üretken olamadık''

    ’un tecrübeli hocası, “Top bizde görünse de üretkenliğimiz oldukça kısıtlı kaldı. Oyuncularımızı transfer dedikodularından uzak tutmalıyız. Milli aradan sonra daha iyi Trabzon izlettireceğiz” dedi.

    , Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'ye İzmir'de 3-2 yenilirken, Teknik Direktör , rakipleri karşısında çok üretken olamadıklarını söyledi. Sadece oyunun son 15 dakikasında pozisyon zenginliği yaşadıklarını anlatan teknik direktör Ersun Yanal, "Top bizde gibi görünse de üretkenliğimiz oldukça kısıtlı kaldı. Sadece son 15 dakikada Göztepe savunmaya çekildi ve biz de ofansif futbolcularımızı oyuna soktuk. Bu bölümde istediklerimizi yapabildik" dedi."

    HAKEMLER DE HAZIR DEĞİL
    Futbolcuları transfer dedikodularından uzak tutmaları gerektiğine değinen Yanal, "Oyuncularımızı sadece sahaya konsantre etmeliyiz. Biz futbolun güzelleşmesi adına katkımızı koyacağız. Bu takımın gerçek gücü bu değil. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor izlettireceğiz. Hakemler de bugün çok hazır olmadıklarını gösterdi" şeklinde konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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