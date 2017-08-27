''Üretken olamadık''
Trabzonspor’un tecrübeli hocası, “Top bizde görünse de üretkenliğimiz oldukça kısıtlı kaldı. Oyuncularımızı transfer dedikodularından uzak tutmalıyız. Milli aradan sonra daha iyi Trabzon izlettireceğiz” dedi.
HAKEMLER DE HAZIR DEĞİL
Futbolcuları transfer dedikodularından uzak tutmaları gerektiğine değinen Yanal, "Oyuncularımızı sadece sahaya konsantre etmeliyiz. Biz futbolun güzelleşmesi adına katkımızı koyacağız. Bu takımın gerçek gücü bu değil. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor izlettireceğiz. Hakemler de bugün çok hazır olmadıklarını gösterdi" şeklinde konuştu.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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