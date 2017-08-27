Trabzonspor savunması alarm veriyor

2017-18 sezonunda zirve yarışının içinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, yeni sezonda ilk 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 6 gol gören Trabzonspor, ilk defa 1974-75 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig'de ilk 3 haftalar itibariyle kalesinde en çok gol yediği 2'nci sezonu geçiriyor.



3 SEZONU GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Daha önce 2013-14 sezonun ilk 3 haftasında kalesinde 6 gol gören ve söz konusu haftalar itibariyle en çok gol yediği dönemi yaşayan bordo mavililer, 1978-79, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarında ilk 3 haftayı da gol yemeden tamamlayarak bu noktada başarılı bir performans sergilemişti.



3 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Yeni sezonun ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, 2'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo mavililer, 3'üncü hafta mücadelesinde ise deplasmanda ligin yeni ekibi Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu ve 3 maçta da kalesini gole kapatamadı.



OYUNCULAR AYNI, SONUÇLAR FARKLI

2016-17 sezonun ikinci yarısında da savunma hattı Pereira, Uğur, Durica ve Mas dörtlüsünden oluşan bordo mavililer, oynadığı 18 karşılaşmada toplamda kalesinde 12 gol görmüştü. Trabzonspor'da aynı savunma dörtlüsü, yeni sezonda ilk 3 maçta 6 gole geçit vererek beklenen performansı sergileyemedi.



TAKIM 3 GÜN İZİNLİ

Trabzonspor'da Göztepe maçının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günü izinli geçirecek olan bordo mavililer, Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 19.00'da yapacağı antrenmanla 4'üncü hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.



YEREL GAZETELERDEN 'ŞAMPİYONLUK HAYAL' YORUMU

Yerel gazeteler, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un ortaya koyduğu futbolu eleştirdi, 'Şampiyonluk hayal' yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, "Bu kafayla, bu futbolla zor dostum zor", "50'nci yılda şampiyonluk naraları atıyoruz da ligin yeni takımı Göztepe'ye yeniliyoruz!" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Ersun Yalan rüzgarı!", "Bu futbolla 50'nci yılda şampiyonluk hayal" yorumunda bulundu. Sonnokta Gazetesi, "Bu şekilde zirveye anca gidersun", "Yanal'ın 2 senedir gelişen Trabzonspor'u, toplama takım Göztepe'ye rezil bir futbolla mağlup oldu" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Düş Trabzon'un yakasından", "Trabzonspor, ligin sıradan takımlarından Göztepe karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı" ifadelerine yer verdi. Günebakış Gazetesi ise "Görünmez kaza", "Trabzon Göztepe karşısında ilk yenilgisini aldı" başlıklarını kullandı.