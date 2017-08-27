Serbest düşüş!
Sezona Atiker Konyaspor galibiyetiyle moralli başlayan Karadeniz ekibi devamını getiremedi. Trabzonspor, İzmir’de ligin yeni ekibi Göztepe karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı. İlk hafta Fenerbahçe’ye çelme takan Göz-Göz, ikinci dev maçında ise 3 puanı cebine koyup, ligde ilk galibiyetini elde etti.
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Göz-Göz oldu. 67'de Jahovic'le bir kez daha öne geçen sarı-kırmızılılar, üst üste pozisyonlarda Onur'a takılıp farktan oldu. Trabzonspor, maçın son bölümünde yüzde yüzlük golleri kaçırınca yenilgiden kurtulamadı.
DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ
Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada yenilmeme serisini 11. maçta bitirdi. Dış sahada en son yenilgisini 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 2017 yılında ise rakip sahalarda yenilgi yüzü görmemişti. Karadeniz ekibi 15 yıllık bir aradan sonra Süper Lig'de karşılaştığı rakibine yenilerek unvanını 273 gün sonra kaybetti. Fırtına, deplasmanda oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti, bir kez de yenildi. Attığı 18 gole karşılık 10 gol yedi.
13 ŞUT: 6 GOL
Bordo-mavili takımın defansı alarm veriyor. Süper Lig'de şu ana kadar kalesine 8'i bu maçta olmak üzere 13 şut isabet eden Trabzonspor, bu şutların 6'sına gol izni verdi. Göztepe'den 3, Fenerbahçe'den iki ve Konya'dan bir gol yiyen bordo-mavili takımın yönetimi, stoper takviyesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yanal da defansa takviye yapılmasını istiyor.
GÖZTEPE KASIRGASI
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, bu sezonki ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı. İlk hafta Fenerbahçe'den 1 puan koparmayı başaran sarı-kırmızılılar, geçen hafta Kayseri'ye yenilirken Karadeniz ekibi karşısında zinciri kırdı. Seyircisinin olmadığı maçta galibiyetle tanıştı.
11'DE ZORAKİ DEĞİŞİM
Göztepe, geçtiğimiz hafta Kayserispor'a mağlup olduğu kadrodan 3 farklı isimle dün sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Tamer Tuna, Leo ve Halil Akbunur'u kenara çekip, Traore ve Tayfur Bingöl'ü sahaya sürdü. Bu arada Göz Göz, kalede de zoraki değişikliğe gitti. Maç öncesi ısınırken ağrıları artan Beto, kadrodan çıkarıldı. Portekizli file bekçisinin yerine Günay Güvenç 11'e girerken, Yavuz Aygün de yedeği oldu.
CEZA SONA ERDİ
Göz göz'ün TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle aldığı iki maçlık ceza dün sona erdi. Fenerbahçe ile 2-2 sona eren sezonun ilk haftasındaki karşılaşma ile dünkü mücadaleyi boş tribünler önünde oynayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasındaki Gençlerbirliği sınavında taraftarlarıyla buluşacak.
BU KEZ KAZANDI
Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. İzmir ekibi dün sahadan galibiyetle ayrılan taraftı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
-
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
-
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Serbest düşüş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.