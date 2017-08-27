 Penaltı isyanı! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Penaltı isyanı!

    Penaltı isyanı!

    Süper Lig'in 3. haftasında - karşılaşmasında 'ın verdiği penaltı kararı maça damga vurdu.

    Kadu'nun savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Adis Jahovic ceza sahası içinde Jan Durica ile birlikte topa yükseldi. Pozisyonun devamında her iki oyuncu da yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, beyaz noktayı gösterdi. Trabzonlu futbolcular uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi. Olcay'a da Sabri ile girdiği bir pozisyonda haksız sarı kart gösteren Çınar'a bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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