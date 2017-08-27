Penaltı isyanı!

Kadu'nun savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenenceza sahası içinde Jan Durica ile birlikte topa yükseldi. Pozisyonun devamında her iki oyuncu da yerde kaldı. Maçın hakemibeyaz noktayı gösterdi. Trabzonlu futbolcular uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi. Olcay'a da Sabri ile girdiği bir pozisyonda haksız sarı kart gösteren Çınar'a bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.