 Kombine 10 bini aştı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Kombine 10 bini aştı

    Kombine 10 bini aştı

    'da kombine kart satışları 10 bine ulaştı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon öncesi satışa çıkarılan 33 bin kombine biletin, 10 bin 3'ünün satışı gerçekleştirildi. Karadeniz ekibinde kombine kartlar 400 lira ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bordo-mavili yönetim, kombine satışlarının artması için sürekli çağrı yapıyor. Özellikle Başkan Muharrem Usta, satışlardan pek de memnun olmadığını dile getiriyor.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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