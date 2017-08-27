Kombine 10 bini aştı

Trabzonspor'da kombine kart satışları 10 bine ulaştı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon öncesi satışa çıkarılan 33 bin kombine biletin, 10 bin 3'ünün satışı gerçekleştirildi. Karadeniz ekibinde kombine kartlar 400 lira ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bordo-mavili yönetim, kombine satışlarının artması için sürekli çağrı yapıyor. Özellikle Başkan Muharrem Usta, satışlardan pek de memnun olmadığını dile getiriyor.