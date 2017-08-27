Kocaman gönderme!
Olcay, “Bazı hocalar Trabzonspor sert oynuyor diye boş boş konuşuyor. Sonra hakemler maçı katlediyor. Buna bakıp hakemler bizi doğrayamaz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.
BUNA İZİN VERMEYİZ
Olcay Şahan şöyle devam etti: "Buna bakıp hakemler bizi doğrayamaz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bizim 50. yılımız. Bazıları dışarıdan baskı yaparak hakemleri etkilemeye çalışıyor Hakemler gelip bizi doğramayacak! Biz buna asla izin vermeyiz. Penaltıya herkes gülüyor! Hakem maçı katletti'.'
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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