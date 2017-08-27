 Kocaman gönderme! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Kocaman gönderme!

    Kocaman gönderme!

    Olcay, “Bazı hocalar Trabzonspor sert oynuyor diye boş boş konuşuyor. Sonra hakemler maçı katlediyor. Buna bakıp hakemler bizi doğrayamaz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

    Trabzonspor'un Göztepe'ye 3-2 yenilmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her şey belli diyerek sözlerine başlyan Olcay, "Karşılaşmayı değerlendirmeye gerek yok. Kazanmamız lazımdı. Hakemlere saygımız var. Onlarda saygılı olması lazım. Bazı hocalar boş boş konuşuyor "Trabzon çok sert oynuyor" diye. Sonra gelip hakemler maçı katlediyor" dedi.

    BUNA İZİN VERMEYİZ
    Olcay Şahan şöyle devam etti: "Buna bakıp hakemler bizi doğrayamaz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bizim 50. yılımız. Bazıları dışarıdan baskı yaparak hakemleri etkilemeye çalışıyor Hakemler gelip bizi doğramayacak! Biz buna asla izin vermeyiz. Penaltıya herkes gülüyor! Hakem maçı katletti'.'
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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