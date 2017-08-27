 İmza haftası – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    İmza haftası

    İmza haftası

    Yönetim bir süredir peşinde olduğu Serdar Taşçı, Sosa ve Sissoko transferlerini bu hafta bitirmeyi planlıyor.

    50. yılda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'da transfer harekatı sürüyor. Serdar Taşçı, Jose Sosa, Junuzovic ve Moussa Sissoko'yu Trabzon'a getirmek isteyen Başkan Muharrem Usta, bu hafta transferleri noktalamak için yurt dışına gidecek. İngiliz ekiplerinden Tottenham forması giyen Sissoko transferi için yoğun mesai harcayan Usta, Milan'lı Jose Sosa için de pazarlıklarına devam ediyor. Trabzonspor, iki futbolcu için de kulüpleri ile anlaşırken, oyuncular ile son detaylar görüşüyor. Stoper bölgesini de güçlendirmek isteyen Fırtına, Serdar'ın Türkiye'ye gelmesini bekliyor. Rus temsilcisi S.Moskova ile anlaşmaya varan Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki savunmacıyla da her konuda el sıkıştı. Bordo-mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan Werder Bremen'in orta sahası Junuzovic'le de temaslarını sürdürüyor.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:31
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