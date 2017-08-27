Gol değil şaheser
Trabzonspor, Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’ye konuk oldu. Bordo-mavililer yeni transferi Kucka’nın 9. dakikasında attığı muhteşem golle öne geçse de yenildi.
GOLÜ HİSSETTİM
Kucka maç sonrası yaptığı açıklamada, "Topun kaleye gireceğini hissetim ve sert bir viruş yaptım. Top tam istediğim yere gitti ve güzel bir gol oldu. Yenildik ama sonuçta lig uzun bir maraton. Bunu telafi edeceğiz. Biz iyi bir takımız ve bu yenilgi bizi derinden üzdü. Sonuçta sadece bir maç kaybettik. Bunu unutmalıyız" ifadesini kullandı. Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 yıl sonra kozlarını paylaştı. Ligin yeni ekibi ile en son 2002- 03'ün 29. haftasında karşılaşan Fırtına, rakibiyle lig ve kupada toplamda 24 maç oynadı. Trabzonspor bu periyotta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
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Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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