 Gol değil şaheser – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Gol değil şaheser

    Gol değil şaheser

    , Süper Lig’in 3. haftasında ’ye konuk oldu. Bordo-mavililer yeni transferi Kucka’nın 9. dakikasında attığı muhteşem golle öne geçse de yenildi.

    , Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybederken, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'nın muhteşem golü görülmeye değerdi. Yıllarca hafızalardan silinmeyecek bu gol 9. dakikada geldi ve Fırtına 1-0 öne geçti. 16 isabetli pasın ardından topu alan Kucka, kaleyi karşıdan gören bir mesafeden 90 diye tabir edilen yere harika bir vuruş yaptı. Trabzonspor forması altındaki ilk golünü atan Kucka, daha şimdiden bu sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. 30 yaşındaki yıldızın golü sonrası kaleci Onur Kıvrak bile kaleden çıkarak büyük sevince katıldı.

    GOLÜ HİSSETTİM
    Kucka maç sonrası yaptığı açıklamada, "Topun kaleye gireceğini hissetim ve sert bir viruş yaptım. Top tam istediğim yere gitti ve güzel bir gol oldu. Yenildik ama sonuçta lig uzun bir maraton. Bunu telafi edeceğiz. Biz iyi bir takımız ve bu yenilgi bizi derinden üzdü. Sonuçta sadece bir maç kaybettik. Bunu unutmalıyız" ifadesini kullandı. 'ye konuk olan Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 yıl sonra kozlarını paylaştı. Ligin yeni ekibi ile en son 2002- 03'ün 29. haftasında karşılaşan Fırtına, rakibiyle lig ve kupada toplamda 24 maç oynadı. Trabzonspor bu periyotta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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