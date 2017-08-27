 Durica: Telafi edeceğiz – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Durica: Telafi edeceğiz

    Durica: Telafi edeceğiz
    Fırtına'da, kaybedilen Göztepe maçının ardından konuşan tecrüpeli Slovak oyuncu , "Bu maç küçük bir kaza. Telafi edeceğiz. Milli maç arasından daha güçlü dönüp yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. 50. Yılımızda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." diye konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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