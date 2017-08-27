Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, Türkiye Kupası’nda mücadele eden Edirnespor’a yayınladığı video ile destek oldu.
Burak Yılmaz'dan Edirnespor'a destek pic.twitter.com/140JZEBFmq— Fotomaç (@fotomac) 27 Ağustos 2017
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:24
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''Büyük oyun var''
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Evett... 18 Senelik baskanliginda yaptiklarini SAY SAY BITMEZ !
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Fener'den Emre atağı
Toplam 12
Yorum
baris gurlek Gerek yonetim gerek teknik heyet gerekse futbolcula bu ligin cok altinda. Yapilan transfer yerinde degil bos futbolcular takimi oldu yazik.
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İşte kırmızı kart ve o anlar
Toplam 2
Yorum
emmy Verin şu futbolcu bozuntusuna 10 maç ceza ibret olsun.23 yaşında daha oyununa bak sen hakemler çok kötü doğru ama böyle bişeyde söyleyemez.
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