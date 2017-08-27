 Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek

    Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek

    Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, Türkiye Kupası’nda mücadele eden Edirnespor’a yayınladığı video ile destek oldu.

    Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Edirnespor'a destek geldi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Trakya ekibine başarı diledi. Yılmaz, paylaştığı videoda "Edirnespor'a Ziraat Türkiye Kupası maçında başarılar dilerim. Tüm Edirne halkına Edirnespor'a sahip çıkması dileğiyle" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.