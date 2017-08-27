 Burak Yılmaz şoku! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    şoku!

    Burak Yılmaz şoku!

    Göztepe maçını tribünden takip eden ile ilgili teknik direktör Ersun Yanal, “Umarım G.Birliği sınavına yetişir. Kasık şikayetleri devam ediyor. 2-3 haftaya ihtiyacı var” diye konuştu.

    Trabzonspor'da da Fenerbahçe derbisi kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz'ın yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti. Fenerbahçe derbisinde sakatlanıp çıkan Burak'ın durumu belli değildi. 21 kişilik kadroya alınmayan 32 yaşındaki forvet ile ilgili kara haberi teknik direktör Ersun Yanal verdi.

    KASIKLARINDA SORUN VAR
    Hafta içinde 2-3 gün sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklanan Burak ile ilgili Yanal, "Geldiğinde de kasıklarında problem vardı. Sırt ve arka bacağında da problem vardı. 2-3 haftaya ihtiyacı var. Milli Takım'ın ilk maçında cezalı. İkinci maçta düzelirse G.Birliği sınavında riske edebiliriz" dedi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:38
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