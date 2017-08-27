 Bu bir ihanet – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Bu bir ihanet

    Bu bir ihanet

    Yönetici Aksoy, Onur ve Olcay’ın Milli Takım’a çağrılmamasına sert tepki gösterdi: Onur’u ve Olcay’ı davet etmiyorsan ya art niyetlisin ya da kör.

    Yönetim Kurulu Üyesi , Onur Kıvrak ile Olcay Şahan'ın milli takım aday kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi. Aksoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Takım kadrosu belirlenirken Onur'u ve Olcay'ı dahil etmiyorsan ya art niyetlisin ya da kör. Milli değil, şahsi düşüncenin sonucudur" dedi.

    KİRLİ HESAPLAR VAR
    Aksoy şöyle devam etti: "37 yaşındaki Emre'yi Milli Takım'a çağıranların 37 yaşındaki Gökdeniz'i yaşlı olarak nitelendirip çağırmamaları art niyetten ötedir. Tertemiz ay-yıldızlı formamız üzerinden kirli hesaplar yapan bu düşünce, Türk futboluna hizmet değil, ihanet etmektedir. Yazık sizlere."
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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