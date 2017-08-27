Bu bir ihanet
Yönetici Aksoy, Onur ve Olcay’ın Milli Takım’a çağrılmamasına sert tepki gösterdi: Onur’u ve Olcay’ı davet etmiyorsan ya art niyetlisin ya da kör.
KİRLİ HESAPLAR VAR
Aksoy şöyle devam etti: "37 yaşındaki Emre'yi Milli Takım'a çağıranların 37 yaşındaki Gökdeniz'i yaşlı olarak nitelendirip çağırmamaları art niyetten ötedir. Tertemiz ay-yıldızlı formamız üzerinden kirli hesaplar yapan bu düşünce, Türk futboluna hizmet değil, ihanet etmektedir. Yazık sizlere."
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:10
-
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
-
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Bu bir ihanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.