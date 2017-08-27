 Ben sorun çıkarmam – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ben sorun çıkarmam

    Ben sorun çıkarmam

    Kadroda düşünülmeyen İbanez, “Alt liglerden teklif gelse dahi kabul edebilirim. Yeter ki anlaşma zemini oluşsun” diye konuştu.

    Trabzonspor geçen sezon kadrosuna kattığı ve bir türlü verim alamadığı İbanez'i göndermeyi planlıyor. Takımdan ayrı olarak çalışan İbanez'in kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılmaya da sıcak baktığı belirtildi Trabzonspor'a haber yollayan İbanez'in, "Benim için size gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirin. Ben takım ve kulüp seçmem. Futbol oynamak istiyorum. Alt liglerden teklif gelse dahi kabul edebilirim. Yeter ki anlaşma zemini oluşsun. Sorun çıkarmam" dediği kaydedildi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben sorun çıkarmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.