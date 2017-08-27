Ben sorun çıkarmam

Kadroda düşünülmeyen İbanez, “Alt liglerden teklif gelse dahi kabul edebilirim. Yeter ki anlaşma zemini oluşsun” diye konuştu.

Trabzonspor geçen sezon kadrosuna kattığı ve bir türlü verim alamadığı İbanez'i göndermeyi planlıyor. Takımdan ayrı olarak çalışan İbanez'in kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılmaya da sıcak baktığı belirtildi Trabzonspor'a haber yollayan İbanez'in, "Benim için size gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirin. Ben takım ve kulüp seçmem. Futbol oynamak istiyorum. Alt liglerden teklif gelse dahi kabul edebilirim. Yeter ki anlaşma zemini oluşsun. Sorun çıkarmam" dediği kaydedildi.