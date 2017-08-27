 308 taraftardan Fırtına’ya destek – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    308 taraftardan Fırtına’ya destek

    308 taraftardan Fırtına’ya destek
    Göztepe- maçında ev sahibi takım cezası nedeniyle seyircisinden yoksun kalırken, Trabzonspor'u ise taraftarı yalnız bırakmadı. Seyircisiz karşılaşmada 308 Trabzonspor taraftarı kale arkası tribününden maçı izleyip takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililerin stadyumdaki gol sonrası sevinçleri büyük yankı buldu. Maç boyu Fırtına'yı destekleyen 308 taraftar, yenilgi büyük üzüntü yaşadı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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