Yanal 3 puan istedi

Takıma seslenen bordo-mavili hoca: Şampiyonluğu istiyorsak her maçı final olarak görmeliyiz. Göztepe’yi yenerek milli araya moralli girmek istiyoruz.

Teknik direktör Ersun Yanal, Göztepe deplasmanı için takımı uyardı. Konya galibiyeti ve F.Bahçe beraberliği sonrası Yanal, Göztepe maçını kazanarak zirvedeki yürüyüşünü iddialı ve kararlı şekilde sürdürmek istediklerini söyledi. Yanal, "F.Bahçe'yi elimizden kaçırdık. Şimdi Göztepe maçı var. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonluğu istiyorsak bu yolda iddialı olmalı ve her maçı final olarak görmeliyiz" diye konuştu.



GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ

Yanal, Göztepe maçının ardından milli araya gireceklerini hatırlatarak, "Kazanarak araya moralli girmek istiyoruz. Milli arada Castillo da takıma katılacak. Yeni transferler de gelecek. Bu nedenle kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki Göztepe karşısında galip gelerek zirve yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.