Yanal 3 puan istedi
Takıma seslenen bordo-mavili hoca: Şampiyonluğu istiyorsak her maçı final olarak görmeliyiz. Göztepe’yi yenerek milli araya moralli girmek istiyoruz.
GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ
Yanal, Göztepe maçının ardından milli araya gireceklerini hatırlatarak, "Kazanarak araya moralli girmek istiyoruz. Milli arada Castillo da takıma katılacak. Yeni transferler de gelecek. Bu nedenle kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki Göztepe karşısında galip gelerek zirve yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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