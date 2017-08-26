 Uğur ve Yusuf’la devam – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Uğur ve Yusuf’la devam

    Uğur ve Yusuf’la devam
    Fırtına, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek 2 oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer döneminde adı Bursaspor ve Beşiktaş ile anılan 25 yaşındaki sol kanat ve geldiği günden beri formasını kaptırmayan 28 yaşındaki stoper 'un 1 yıl daha sözleşme yenileyeceği öğrenildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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