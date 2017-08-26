 Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı

    Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı

    Trabzonspor'da kombine kart satışları 10 bine ulaştı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon öncesi satışa çıkarılan 33 bin kombine biletin, 10 bin 3'ünün satışı gerçekleştirildi.

    Karadeniz ekibinde kombine kartlar 400 lira ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.