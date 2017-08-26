Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon öncesi satışa çıkarılan 33 bin kombine biletin, 10 bin 3'ünün satışı gerçekleştirildi.

Karadeniz ekibinde kombine kartlar 400 lira ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.