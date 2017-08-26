Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Trabzonspor'da kombine kart satışları 10 bine ulaştı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon öncesi satışa çıkarılan 33 bin kombine biletin, 10 bin 3'ünün satışı gerçekleştirildi.
Karadeniz ekibinde kombine kartlar 400 lira ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
-
Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
thebarbaros eksik akıllı fb'li arkadaşım, hem el altından diyorsun hem aşikar diyorsun. el altından gizli, aşikâr ise açık yapılandır. bir sözlüğe bak !
-
Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
Ertan Bu ne be bilader Beşiktaşımız batmışta haberimiz yokmuş! Bu borçlar nasıl ve ne zaman ödenir bilmek mümkün değil. İnsallah öderler.
-
Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 28
Yorum
Karar Herkes bildiği işi yapsın.
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.