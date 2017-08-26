Trabzonspor, Göztepe deplasmanında
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.
Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunacak.
Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic, Ghilas
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Yusuf, Olcay, Rodallega
SAAT: 21.45
STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Serkan Çınar
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:51
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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