 Trabzon'dan karara büyük tepki – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trabzon'dan karara büyük tepki

    Trabzon'dan karara büyük tepki

    Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe- Trabzonspor maçında Serkan Çınar'ın verdiği penaltı kararı maça damga vurdu.

    Göztepe deplasmanına konuk olan Trabzonspor, 1-1 devam eden maçta Serkan Çınar'ın penaltı kararı bordo-mavili futbolculardan büyük tepki çekti.

    Kadu'nun savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Adis Jahovic ceza sahası içinde Jan Durica ile birlikte topa yükseldi. Pozisyonun devamında her iki oyuncuda yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, beyaz noktayı gösterdi. Karar sonrası Trabzonlu futbolcular uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi.

    Göztepe penaltı atışını Nabil Ghilas ile gole çevirdi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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