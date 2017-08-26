Trabzon'dan karara büyük tepki
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe- Trabzonspor maçında Serkan Çınar'ın verdiği penaltı kararı maça damga vurdu.
Kadu'nun savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Adis Jahovic ceza sahası içinde Jan Durica ile birlikte topa yükseldi. Pozisyonun devamında her iki oyuncuda yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, beyaz noktayı gösterdi. Karar sonrası Trabzonlu futbolcular uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi.
Göztepe penaltı atışını Nabil Ghilas ile gole çevirdi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:56
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Beşiktaş 2 attı 3 aldı
Toplam 6
Yorum
oğuzhan Oğuzhanı ceza sahasında ittikleri posizyon NET PENALTIYDI. KONUŞACAK DELİKANLI TARAFSIZ MAÇ YORUMCUSU VAR MI ?
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Yıldız isim bonservisiyle gidiyor
Toplam 1
Yorum
babanız fener salihin kadroda tutulması gerekiyordu ozan ayısını gönderin
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 4
Yorum
Akin Yanal bu takima korkak Oyun oynatiyor,sonucundada rakip hizla kalemize rahat geliyor,Ya atak oynatsin yada gitsin, Yeter!
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