Tek hedef galibiyet
Trabzonspor, bugün deplasmanda Göztepe’yi mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Burak’ın durumu belli değil.
BURAK MAÇ SAATİNDE
F.Bahçe derbisinde kasığında zorlanma meydana gelen ve hafta içinde idmanlara katılamayan Burak'ın durumu bugün belli olacak. Burak oynamazsa Rodallega görev yapacak. Bero'nun yerine de Bongonda'nın oynaması bekleniyor.
15 YIL SONRA YENİDEN
Bugün Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 yıl sonra kozlarını paylaşacak. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03'ün 29. haftasında karşılaşan Fırtına, rakibiyle bugüne kadar lig ve kupada toplamda 23 maç oynadı. Trabzonspor bu periyotta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
15 YIL SONRA YENİDEN
Bugün Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 yıl sonra kozlarını paylaşacak. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03'ün 29. haftasında karşılaşan Fırtına, rakibiyle bugüne kadar lig ve kupada toplamda 23 maç oynadı. Trabzonspor bu periyotta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
İZMİR'DE 6 BERABERLİK
Bordo-mavili takım, Göztepe ile deplasmanda bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Rakip fileleri 8 kez sarsan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 7 gol gördü. Trabzonspor, İzmir deplasmanında rakibine 2001-2002 sezonunda 4-2 mağlup olmuştu.
SERİ 11 MAÇA ÇIKACAK
Fırtına, Göztepe'yi yenerek en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını sürdürmeyi hedefliyor. En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016'daki maçın ardından 251 gündür boyun eğmiyor. 2017'nin deplasmandaki tek yenilgisiz takımı Trabzonspor, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
İZMİR'İ SALLADILAR
Trabzonspor, Göztepe maçı için dün 14.40'ta İzmir'e hareket etti. Bir grup taraftar takımı havalimanından coşkuyla uğurladı. Kafileyi İzmirde'de taraftarlar karşıladı. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı. Özellikle Burak ve Onur'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:23
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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