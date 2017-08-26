 Sissoko bilmecesi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    bilmecesi

    Sissoko bilmecesi

    İngiliz basını, Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Totthenam'ın Fransız asıllı orta saha ve kanat oyuncusu 'nun transferini bitirdiğini yazdı.

    İngiliz gazete ve internet sitelerinde de yer bulan haberde, "Trabzonspor sonunda Totthenam'la anlaştı. Tıpkı diğer transfer (Kucka) gibi onun için de bir jet gönderilerek ve Trabzon'a götürülecek" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımlara karşın Trabzonspor cephesi ise ile dirsek temasının halen sürdüğünü ve henüz bir neticeye varılmadığını kaydetti. Trabzonsporlu yöneticiler, "Sissoko'yu başkanımız da çok istiyor. Bayram sonrası netleşir" dedi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:23
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