 Onur Kıvrak şoku – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    şoku

    Onur Kıvrak şoku
    A Milli Futbol Takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak maçlarının aday kadrosu açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu Milli Takım'a çağrıldı. Ancak 'ın davet edilmemesine taraftarlar büyük tepki gösterdi ve Lucescu'yu eleştirdi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:22
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