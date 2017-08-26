 Medjani için uğurlama töreni – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    için uğurlama töreni

    Medjani için uğurlama töreni
    Sözleşmesi feshedilen Cezayirli oyuncu Medjani'ye takım arkadaşları dün veda töreni düzenledi. Kaptan Onur'un öğle yemeğinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yaparak, takım adına oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Medjani'nin ise "Burada iyi dostluklar kurdum ve güzel duygularla ayrılıyorum" dediği kaydedildi. Medjani'ye plaket de verilecek.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medjani için uğurlama töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.