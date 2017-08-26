Medjani için uğurlama töreni

Sözleşmesi feshedilen Cezayirli oyuncu Medjani'ye takım arkadaşları dün veda töreni düzenledi. Kaptan Onur'un öğle yemeğinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yaparak, takım adına oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Medjani'nin ise "Burada iyi dostluklar kurdum ve güzel duygularla ayrılıyorum" dediği kaydedildi. Medjani'ye plaket de verilecek.