Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.



Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.



Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetiyor.







İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic, Ghilas



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Yusuf, Olcay, Rodallega



SAAT: 21.45



STAT: Bornova Stadı



HAKEM: Serkan Çınar