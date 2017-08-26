 Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    - | CANLI ANLATIM

    Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    , 'de deplasmanda 'ye konuk oluyor.

    Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

    'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

    Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetiyor.



    İLK 11'LER
    GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic, Ghilas

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Yusuf, Olcay, Rodallega

    SAAT: 21.45

    STAT: Bornova Stadı

    HAKEM: Serkan Çınar

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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