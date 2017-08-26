Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.
Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.
Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.
Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetiyor.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic, Ghilas
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Yusuf, Olcay, Rodallega
SAAT: 21.45
STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Serkan Çınar
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
-
Beşiktaş 2 attı 3 aldı
Toplam 6
Yorum
oğuzhan Oğuzhanı ceza sahasında ittikleri posizyon NET PENALTIYDI. KONUŞACAK DELİKANLI TARAFSIZ MAÇ YORUMCUSU VAR MI ?
-
Yıldız isim bonservisiyle gidiyor
Toplam 1
Yorum
babanız fener salihin kadroda tutulması gerekiyordu ozan ayısını gönderin
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 4
Yorum
Akin Yanal bu takima korkak Oyun oynatiyor,sonucundada rakip hizla kalemize rahat geliyor,Ya atak oynatsin yada gitsin, Yeter!
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.