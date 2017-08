'Gelirim' dedi

Sosa’nın işini bitirmek için uğraşan Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın ilk tercihi ise Zlatko Junuzovic. Usta bu nedenle 28 yaşındaki yıldız için yoğun mesai harcıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Zlatko Junuzovic aşkı... Trabzonspor, '10 numara' için Sosa ile temaslarında son aşamaya gelirken, Yanal'ın bu bölge için özellikle Werder Bremen'in Avusturyalı yıldızı Junuzovic'i çok istediği, bu yönde Başkan Muharrem Usta'ya yoğun baskı yaptığı öğrenildi. Yanal'ın "Zlatko 10 numaralı bölge için tam aradığım isim. Olursa süper olur. Önceliği ona verelim" dediği, bu nedenle Usta'nın Sosa'nın yanında Junuzovic için yoğun çaba harcadığı belirtildi.



BU KEZ 'GELİRİM' DEDİ

W.Bremen ile daha önce sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle 2 milyon euro'ya anlaşan ancak Junuzovic'i özellikle ailevi nedenlerden dolayı ikna edemeyen Trabzonspor'un, yeniden transferi bitirmek için yaptığı girişimlerde önemli mesafe aldığı vurgulandı. Bremen'in satışına onay verdiği Junuzovic'in de artık Trabzonspor'a sıcak baktığı belirtildi. Junuzovic ile temasa geçen Usta'nın, 'Gelirim' yanıtı aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un bu sıcak gelişme sonrası 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmelere ağırlık verdiği ifade edilirken, transferi en geç gelecek haftaya olumlu sonuçlandırmayı amaçladığı dile getirildi. 6 yıldır Werder forması giyen Junuzovic, geçen sezon 31 maçta 5 gol atıp, 8 asist yaptı.



ARTILARI

Orta açma

Kilit pas verme

Uzaktan şutlar

Duran top kullanma

Top kapma

Defansif katkı



EKSİSİ

Hava topları



OYUN STİLİ

İyi orta yapar

Topu havalandırır

Sık faul alır

Mücadeleden yılmaz