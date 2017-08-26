 'Gelirim' dedi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'Gelirim' dedi

    'Gelirim' dedi

    Sosa’nın işini bitirmek için uğraşan Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın ilk tercihi ise . Usta bu nedenle 28 yaşındaki yıldız için yoğun mesai harcıyor.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın Zlatko Junuzovic aşkı... Trabzonspor, '10 numara' için Sosa ile temaslarında son aşamaya gelirken, Yanal'ın bu bölge için özellikle Werder Bremen'in Avusturyalı yıldızı Junuzovic'i çok istediği, bu yönde Başkan Muharrem Usta'ya yoğun baskı yaptığı öğrenildi. Yanal'ın "Zlatko 10 numaralı bölge için tam aradığım isim. Olursa süper olur. Önceliği ona verelim" dediği, bu nedenle Usta'nın Sosa'nın yanında Junuzovic için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

    BU KEZ 'GELİRİM' DEDİ
    W.Bremen ile daha önce sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle 2 milyon euro'ya anlaşan ancak Junuzovic'i özellikle ailevi nedenlerden dolayı ikna edemeyen Trabzonspor'un, yeniden transferi bitirmek için yaptığı girişimlerde önemli mesafe aldığı vurgulandı. Bremen'in satışına onay verdiği Junuzovic'in de artık Trabzonspor'a sıcak baktığı belirtildi. Junuzovic ile temasa geçen Usta'nın, 'Gelirim' yanıtı aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un bu sıcak gelişme sonrası 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmelere ağırlık verdiği ifade edilirken, transferi en geç gelecek haftaya olumlu sonuçlandırmayı amaçladığı dile getirildi. 6 yıldır Werder forması giyen Junuzovic, geçen sezon 31 maçta 5 gol atıp, 8 asist yaptı.

    ARTILARI
    Orta açma
    Kilit pas verme
    Uzaktan şutlar
    Duran top kullanma
    Top kapma
    Defansif katkı

    EKSİSİ
    Hava topları

    OYUN STİLİ
    İyi orta yapar
    Topu havalandırır
    Sık faul alır
    Mücadeleden yılmaz
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Gelirim' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.