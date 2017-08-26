'Gelirim' dedi
Sosa’nın işini bitirmek için uğraşan Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın ilk tercihi ise Zlatko Junuzovic. Usta bu nedenle 28 yaşındaki yıldız için yoğun mesai harcıyor.
BU KEZ 'GELİRİM' DEDİ
W.Bremen ile daha önce sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle 2 milyon euro'ya anlaşan ancak Junuzovic'i özellikle ailevi nedenlerden dolayı ikna edemeyen Trabzonspor'un, yeniden transferi bitirmek için yaptığı girişimlerde önemli mesafe aldığı vurgulandı. Bremen'in satışına onay verdiği Junuzovic'in de artık Trabzonspor'a sıcak baktığı belirtildi. Junuzovic ile temasa geçen Usta'nın, 'Gelirim' yanıtı aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un bu sıcak gelişme sonrası 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmelere ağırlık verdiği ifade edilirken, transferi en geç gelecek haftaya olumlu sonuçlandırmayı amaçladığı dile getirildi. 6 yıldır Werder forması giyen Junuzovic, geçen sezon 31 maçta 5 gol atıp, 8 asist yaptı.
ARTILARI
Orta açma
Kilit pas verme
Uzaktan şutlar
Duran top kullanma
Top kapma
Defansif katkı
EKSİSİ
Hava topları
OYUN STİLİ
İyi orta yapar
Topu havalandırır
Sık faul alır
Mücadeleden yılmaz
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:07
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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