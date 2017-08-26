Fırtına ağır yaralı

Yüksek tempoda ve bol pozisyonlu geçen mücadelede ilk gol Trabzonspor'dan geldi.

KUCKA'DAN HARİKA GOL

9. dakikada Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka paslaşmasında topla son buluşan Juraj Kucka yaklaşık 35 metreden sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı ve topu adeta iki kale direğinin birleştiği yerden ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

GÖZTEPE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

26. dakikada Nabil Ghilas'dan aldığı pas sonrasında sol kanatta topu kontrol eden Tayfur Bingöl, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girmeden vurdu ve topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Bu golle Göztepe skoru 1-1'e getirdi.

PENALTI KARARI!

42. dakikada Kadu'nun savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Adis Jahovic ceza sahası içinde Jan Durica'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Nabil Ghilas, topu kalecinin sağına gönderdi, direğe de çarpan top ağlara gitti ve Göztepe 2-1 öne geçti.

RODELLAGA SAHNEDE

45. dakikada orta alanda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı sol ayağıyla ceza sahasına gönderdi, penaltı noktası üzerinde yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Hugo Rodallega boş kaleye tamamladı ve skoru 2-2 yaptı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

GÖZTEPE YENİDEN ÖNDE

67. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sabri Sarıoğlu kaleye ekili bir şut yolladı, kaleci Onur Kıvrak direk dibinden topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Adis Jahovic topu boş kaleye gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

ONUR KIVRAK FARKI ÖNLEDİ

83. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Andre Castro'nun arapasına hareketlenen Adis Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adis Jahovic'in ayak içi vuruşunda kaleci Onur Kıvrak topa iki hamlede sahip olmayı başardı. Bu pozisyonun dışında sayısız pozisyonun gol olmasını engelleyen Onur, kurtarışlarıyla takımını son ana kadar maçın içinde tuttu.

Ama bu yeterli olmadı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 4 puanda kalarak 6. sıraya geriledi. Göztepe ise puanını 4'e yükselterek 7. sıraya yerleşti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşan Göztepe ile Trabzonspor, sahaya geçen haftaki kadrolarından iki değişiklik yaparak çıktı.

Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Beto'nun maç öncesi ısınırken ağrıları arttığı belirtildi. Kadrodan çıkarılan Beto'nun yerine Günay Güvenç kalede yer aldı. Yedek kaleci ise Yavuz Aygün oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosunda yaptığı iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Leo ve Halil Akbunar'ın yerine Traore ve Tayfur Bingöl, Trabzonspor karşısında şans buldu.

Konuk ekip Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti.

Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Göztepe, cezasını tamamladı

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, karşılaşmaya taraftarından yoksun çıktı.

Trabzonspor maçıyla 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, 5. haftada Gençlerbirliği maçında seyircisiyle

buluşacak.

Yaklaşık 300 Trabzonspor taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.