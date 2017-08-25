Trabzonspor İzmir'e gitti
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir’e gitti.
Trabzonspor'un İzmir kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Sakat olan Castillo ile genç kaleci Arda ise kafilede yer almadı. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile başlaması bekleniyor:
"Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz."
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:43
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İşte Abdullah Avcı'nın kura yorumu
Toplam 6
Yorum
forever1903 sevillyaya karsi oynadiginiz gibi oynayin her takima karsi, o zaman kimseden cekinmenize gerek kalmaz, basarilar dilerim
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Kasayı doldurdu
Toplam 6
Yorum
gerçekler iyi futbol ve bilet paraları pahalı olmasın dolar tribünler
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 43
Yorum
XXLBAŞKAN GEÇİCİ ÇÖZÜM 3:PARAMIZ YOK DEMEYİN İYİ BİR SCAUT EKİBİNİZ VARSA..! ÇOK UCUZA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR..
Trabzonspor İzmir'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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