 Trabzonspor İzmir'e gitti – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Trabzonspor İzmir'e gitti

    Trabzonspor İzmir'e gitti

    Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir’e gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.40'da İzmir'e hareket etti.

    Trabzonspor'un İzmir kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Sakat olan Castillo ile genç kaleci Arda ise kafilede yer almadı. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile başlaması bekleniyor:

    "Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz."
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:43
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