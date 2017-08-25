Sissoko müjdesi

İngiliz Talksport sitesi, bordo-mavililerin, Tottenham’n tecrübeli futbolcusunu kiraladığını duyurdu. Moussa Sissoko’nun sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.

50. yılda şampiyonluk için transfer harekatına devam eden Trabzonspor, Sissoko bombasını patlatmak üzere. Şu ana kadar Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz'ı renklerine katan Karadeniz ekibi, bir stoper bir de 10 numara almak için girişimlerine devam ediyor. İngiliz talksport sitesinin haberine göre, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko ile uzun süredir ilgilenen bordo-mavililer, Başkan Muharrem Usta'nın yoğun mesaisiyle transferi bitirme noktasına geldi. Trabzonspor, Sissoko için İngiliz ekibiyle 1 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı Fransız orta saha ve kanat oyuncusu için Fırtına'nın, İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapmayacağı, 28 yaşındaki yıldızın ise yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Sissoko'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Kaan Toker'in de bugün Trabzonsporlu yetkililerle görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği ve detayların konuşulacağı vurgulandı.



2021'DE SONA ERİYOR

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 25 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 3 asist yapmıştı. 1989 doğumlu Moussa Sissoko, Toulouse ve Newcastle United'da görev yaptıktan sonra geçen sezon Tottenham kulübüne transfer olmuştu. Sissoko'nun 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransa Milli Takımı'nın formasını 52 maçta giyen Sissoko, rakip fileleri 2 kez sarstı. Tottenham yönetimi, tecrübeli futbolcu için geçen geçen sezon 35 milyon euro ödeme yapmıştı.