Sissoko müjdesi
İngiliz Talksport sitesi, bordo-mavililerin, Tottenham’n tecrübeli futbolcusunu kiraladığını duyurdu. Moussa Sissoko’nun sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.
2021'DE SONA ERİYOR
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 25 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 3 asist yapmıştı. 1989 doğumlu Moussa Sissoko, Toulouse ve Newcastle United'da görev yaptıktan sonra geçen sezon Tottenham kulübüne transfer olmuştu. Sissoko'nun 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransa Milli Takımı'nın formasını 52 maçta giyen Sissoko, rakip fileleri 2 kez sarstı. Tottenham yönetimi, tecrübeli futbolcu için geçen geçen sezon 35 milyon euro ödeme yapmıştı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:11
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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