Serkan Çınar düdük çalacak

Süper Lig'de 3'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre yarın 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçını Serkan Çınar yönetecek. Fırtına, 1976 doğumlu hakem ile bugüne kadar 7 maça çıktı. Bordo-mavililer bu periyotta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.