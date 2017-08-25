 Serkan Çınar düdük çalacak – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    düdük çalacak

    Serkan Çınar düdük çalacak
    Süper Lig'de 3'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre yarın 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçını Serkan Çınar yönetecek. Fırtına, 1976 doğumlu hakem ile bugüne kadar 7 maça çıktı. Bordo-mavililer bu periyotta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:16
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