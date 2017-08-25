 Saral’dan ziyaret – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Saral’dan ziyaret

    Saral’dan ziyaret
    Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Sn. Servet Yılmaz'a ziyarette bulunup kulübümüz ve şahsım adına başarı dileklerimizi ilettik" ifadesini kullandı. Saral, Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:11
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