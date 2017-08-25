Saral’dan ziyaret

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Sn. Servet Yılmaz'a ziyarette bulunup kulübümüz ve şahsım adına başarı dileklerimizi ilettik" ifadesini kullandı. Saral, Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.