 Rodallega’ya terapi – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Rodallega’ya terapi

    Rodallega’ya terapi

    Teknik direktör ’ın, F.Bahçe derbisinde oyuna alınmayınca morali bozulan 32 yaşındaki forvet ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

    Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, Hugo Rodallega ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından oyuna girmeyi bekleyen ancak Yanal'ın N'Doye tercihiyle yıkılan golcü oyuncu karşılaşma sonrasında keyifsiz bir halde Trabzon'a dönmüştü. Yanal ise derbide oyuna girememenin çöküntüsü ile sosyal medya hesaplarından da Trabzonspor ifadelerini de kaldıran Rodallega'yı görüşme odasına çağırdı.

    FIRSATLARI DEĞERLENDİR
    'ın görüşmede Kolombiyalı forvete moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, uzun lig maratonunda herkesin ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Küsmeden ve pes etmeden savaşmalısın. Günün birinde herkes için şans doğacaktır. Bu takımdaki herkes gibi sana da ihtiyacım var" dediği belirtildi 32 yaşındaki forvetin ise duygusal bir tavır ortaya koyduğu öğrenildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:18
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