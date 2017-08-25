Rodallega’ya terapi
Teknik direktör Ersun Yanal’ın, F.Bahçe derbisinde oyuna alınmayınca morali bozulan 32 yaşındaki forvet ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
FIRSATLARI DEĞERLENDİR
Ersun Yanal'ın görüşmede Kolombiyalı forvete moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, uzun lig maratonunda herkesin ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Küsmeden ve pes etmeden savaşmalısın. Günün birinde herkes için şans doğacaktır. Bu takımdaki herkes gibi sana da ihtiyacım var" dediği belirtildi 32 yaşındaki forvetin ise duygusal bir tavır ortaya koyduğu öğrenildi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:18
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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