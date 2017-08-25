 N'Doye gidiyor mu? – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    gidiyor mu?

    N'Doye gidiyor mu?

    F.Bahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Senegalli forvet 'un, gelen tepkilerden ötürü üzgün olduğu ve gitmek için izin istediği iddia edildi.

    Teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimle görüştüğü belirtilen konusunda birkaç gün içinde karar verileceği belirtildi. Yanal, N'Doye'un çok iyi bir profesyonel olduğunu her fırsatta ifade ediyordu. 32 yaşındaki Senegalli forvet, Trabzonspor ile şu ana kadar 47 maça çıktı ve rakip fileleri 9 kez sarstı. 8 de asist yapan tecrübeli forvetin sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:23
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