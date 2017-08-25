 Fabian Castillo koşulara başladı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    koşulara başladı

    Fabian Castillo koşulara başladı
    Slovakya'da Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından ameliyat olan 'nun tedavisinin hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Sol kanat oyuncusunun uygulanan tedavi programına hızlı cevap verdiği ve düz koşulara başladığı dile getirildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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