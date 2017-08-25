 Biz hep abartır ve kafa koparırız – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Biz hep abartır ve kafa koparırız

    Biz hep abartır ve kafa koparırız
    Fırtına'nın eski başkanı , Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sümer, "Yusuf gelişmeye muhtaç. Biz hep abartıp insanları bir yerlere taşırız, sonra da kafaları koparırız. Burak Yılmaz'dan da her zaman aynı performansı beklersek onu yok ederiz" dedi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biz hep abartır ve kafa koparırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.