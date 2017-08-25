 Biletlere hücum – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Biletlere hücum

    Biletlere hücum

    Yönetim: Biletlerin 150’sini İzmirli taraftarımıza ayırdık Diğer 150’si de passo.com.tr adresinde satışa sunuldu.

    , Göztepe maçının biletleri ile alakalı açıklama yaptı. Taraftarların bilet bulamadıklarından şikayet etmeleri üzerine yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Trabzonspor taraftarları... Göztepe maçı için misafir tribününe ayrılan bilet sayısı sadece 300'dür. Yapılan değerlendirme sonucunda bu biletlerin yarısı uzun yıllardır takımımızı bekleyen İzmir'deki taraftarlarımıza satılmak üzere ayrılmıştır. Biletlerin diğer yarısı da passo.com. tr üzerinden satışa çıkarılacaktır. Konu ile ilgili açıklama yapılacak." Ardından dün 15.00'te biletler satışa çıktı. İzmir'deki Trabzonsporlular biletler için uzun kuyruklar oluşturdu ve kısa sürede satış bitti.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:12
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